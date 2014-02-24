Москвичка застала сына за сексом с учительницей

В одной из элитных гимназий Москвы разразился секс-скандал. Преподавательница английского языка была уволена после того, как стало известно об ее интимной связи со школьником. Ирина занималась с одним из своих учеников дома. Однако, вместо того чтобы обучать 17-летнего юношу языку, она склонила его к сексу.Во время одного такого "урока" и застала парочку мать подростка, передает Life.ru. Разгневанная женщина обратилась к руководству гимназии с требованием уволить учительницу-совратительницу. Педагога попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Коллеги Ирины до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, за семь лет работы в гимназии она проявила себя как профессионал и настоящий специалист своего дела. "Да, работала у нас такая девушка. Она профессионал, с коллегами да и с детьми сдержанна", – рассказал один из работников гимназии. Отметим, это не первый случай, когда преподаватель вступает в интимную связь со школьником. Ранее громкий скандал разразился вокруг учебного заведения для одаренных детей "Лига школ". В Сети появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподавательский состав учебного заведения, включая директора, домогался своих учеников. Педагоги приглашали школьниц в баню или загородные лагеря, где пытались соблазнить.
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»