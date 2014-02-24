Москвичка застала сына за сексом с учительницей

3 февраля 2017, пятница, 10:16 – ИА СОЧИ-24



Москвичка застала сына за сексом с учительницей

В одной из элитных гимназий Москвы разразился секс-скандал. Преподавательница английского языка была уволена после того, как стало известно об ее интимной связи со школьником.Ирина занималась с одним из своих учеников дома. Однако, вместо того чтобы обучать 17-летнего юношу языку, она склонила его к сексу.Во время одного такого "урока" и застала парочку мать подростка, передает Life.ru. Разгневанная женщина обратилась к руководству гимназии с требованием уволить учительницу-совратительницу. Педагога попросили написать заявление об увольнении по собственному желанию. Коллеги Ирины до сих пор не могут поверить в случившееся. По их словам, за семь лет работы в гимназии она проявила себя как профессионал и настоящий специалист своего дела. "Да, работала у нас такая девушка. Она профессионал, с коллегами да и с детьми сдержанна", – рассказал один из работников гимназии. Отметим, это не первый случай, когда преподаватель вступает в интимную связь со школьником. Ранее громкий скандал разразился вокруг учебного заведения для одаренных детей "Лига школ". В Сети появилась информация о том, что на протяжении 25 лет преподавательский состав учебного заведения, включая директора, домогался своих учеников. Педагоги приглашали школьниц в баню или загородные лагеря, где пытались соблазнить.

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