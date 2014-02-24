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Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста
26 января 2017, четверг, 21:30 – ИА СОЧИ-24
Стали известны подробности резонансного
инцидента в столице, в результате которого двухлетний мальчик получил
сотрясение мозга в результате конфликта его матери и бабушки с подвозившим их
до поликлиники таксистом. Под угрозой – рождение еще одного ребенка семьи.
По словам пострадавшей, 24-лентей Диор Исмаиловой,
мужчина схватил за шею и толкнул ее, а затем
ударил в ухо защищавшую ее пожилую мать, которая держала ребенка на руках.
Двухлетний малыш упал и ударился головой. "Ребенок
упал, а у меня угроза выкидыша", – цитирует женщину РЕН ТВ.
Исмаилова рассказала, что конфликт произошел из-за того, что таксист предъявил
ей претензии, когда она уже расплатилась. "Он сказал мне, что ребенок испачкал
машину. Я сказала, что он не испачкал. Он был в чистой одежде, в чистой обуви.
Он начал проявлять агрессию", - вспоминает женщина.
Она подчеркнула,
что водитель был предупрежден о том, что она беременна. "Потащил меня
к машине. Когда мама увидела, что он меня толкнул, она стала кричать, что я
беременная и что нельзя меня трогать. Таксист не успокоился и начал
обзываться. Потом он ударил мою маму в ухо. Ребенок из ее рук выпал. Он так
сильно ударил", - пояснила
женщина.
Сам же виновник происшедшего согласился общаться только в присутствии
адвоката. Он заявил, что подобных инцидентов у него раньше не было. Более того,
таксист сказал, что не знает, почему его привели в полицию, поскольку виноватым
себя не считает.
По факту
произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев из
хулиганских побуждений. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.
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