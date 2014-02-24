Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

26 января 2017, четверг, 21:30 – ИА СОЧИ-24



Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении.Стали известны подробности резонансногоинцидента в столице, в результате которого двухлетний мальчик получилсотрясение мозга в результате конфликта его матери и бабушки с подвозившим ихдо поликлиники таксистом. Под угрозой – рождение еще одного ребенка семьи.По словам пострадавшей, 24-лентей Диор Исмаиловой,мужчина схватил за шею и толкнул ее, а затемударил в ухо защищавшую ее пожилую мать, которая держала ребенка на руках.Двухлетний малыш упал и ударился головой. "Ребенокупал, а у меня угроза выкидыша", – цитирует женщину РЕН ТВ.Исмаилова рассказала, что конфликт произошел из-за того, что таксист предъявилей претензии, когда она уже расплатилась. "Он сказал мне, что ребенок испачкалмашину. Я сказала, что он не испачкал. Он был в чистой одежде, в чистой обуви.Он начал проявлять агрессию", - вспоминает женщина.Она подчеркнула,что водитель был предупрежден о том, что она беременна. "Потащил меняк машине. Когда мама увидела, что он меня толкнул, она стала кричать, что ябеременная и что нельзя меня трогать. Таксист не успокоился и началобзываться. Потом он ударил мою маму в ухо. Ребенок из ее рук выпал. Он таксильно ударил", - пояснилаженщина.Сам же виновник происшедшего согласился общаться только в присутствииадвоката. Он заявил, что подобных инцидентов у него раньше не было. Более того,таксист сказал, что не знает, почему его привели в полицию, поскольку виноватымсебя не считает.По фактупроизошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нанесении побоев изхулиганских побуждений. Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

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