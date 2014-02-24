Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

22 февраля 2017, среда, 14:46 – ИА СОЧИ-24



Москвичку "незаметно" изнасиловали в подъезде

Крайне нелепый инцидент произошел с москвичкой в подъезде жилого дома на Гончарном проезде. После секса с ухажером женщина так и не смогла определиться, изнасиловали ее или нет.Пара предалась любовным утехам прямо в подъезде в районе семи часов вечера, когда большинство людей как раз возвращается домой с работы. Проходя мимо пикантной сцены, большинство прохожих не вмешивалось. Однако один из жильцов дома вмешался в ситуацию и вызвал полицию после того, как женщина в шутку сказала ему, что ее насилуют, передает Life.ru. Прибывшие на место стражи порядка увидели в подъезде подвыпивших любовников.При этом, полицейским женщина так и не смогла внятно объяснить, надругались над ней или нет. "Как ни странно, девушка заявила, что ей понравился секс, но ее изнасиловали", – отмечает издание. На данный момент, сотрудники правоохранительных органов разыскивают ухажера "пострадавшей", который скрылся с места происшествия. По словам управляющего дома, в котором случился инцидент, парочка не появлялась в подъезде уже пару дней.Напомним, ранее большой общественный резонанс получила история 17-летней Дианы Шурыгиной, которая заявила, что была изнасилована 21-летним Сергеем Семеновом во время вечеринки в загородном доме. Несмотря на то, что молодого человека признали виновным, многие эксперты и пользователи соцсетей сомневаются в правдивости слов девушки и считают, что она намеренно упекла парня за решетку.

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