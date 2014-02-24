Москву парализовала гололедица



В Татарстане предотвратили теракт на авиазаводе сегодня, 14:30 Глава МВД Татарстана Артем Хохорин на коллегии ведомства отчитался о пресечении деятельности группировки, которая планировала совершить несколько терактов на территории республики..»

"Кибербойца" Порошенко подняли на смех сегодня, 14:15 Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»

Обвиненный в жестоком убийстве сотрудник "Бутырки" в шоке сегодня, 14:13 Информация о том, что руководитель отдела кадров следственного изолятора №2 зверски расправился со своей падчерицей и женой, забив их молотком, не нашла своего подтверждения..»

80-летнюю старушку поймали на краже смартфона у подростка сегодня, 14:01 В отделение полиции по району Преображенское на востоке Москвы обратилась женщина..»



Киев "предсказал" оккупацию Минска российскими войсками сегодня, 13:30 Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»

Прокуроры-мажоры из Бутырки возмутили мосвичей сегодня, 13:14 Жители Бутырского района столицы пожаловались на работников местной прокуратуры их непосредственному начальству. Их возмутили элитные автомобили сотрудников ведомства...»

Куриц из России спасут от антибиотиков сегодня, 13:13 После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»

Во Франции ограбили миллиардера Ротшильда сегодня, 13:01 Замок миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа был ограблен, передает "Газета.ru"..»