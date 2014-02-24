Москву парализовала гололедица

Движение на московских дорогах серьезно затруднено с самого утра 25 декабря, сообщает "Газета.ru". Десятибалльные пробки зафиксированы на выносных магистралях города, МКАД и центральных улицах. Проблемы объясняются гололедицей. По данным портала "Яндекс.Пробки", общая ситуация на дорогах столицы оценивается в восемь баллов.
Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»
Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»
Президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с главой Финляндиии Саули Ниинисте заявил, что Киев готов противостоять "российским кибератакам". Однако эксперты сомневаются как в наличии у Украины профессиональных кадров для соответствующих целей, так и искренности слов самого Порошенко...»
Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
После исследования мяса цыплят Роскачество предложило Россельхознадхору запретить наиболее дешевые антибиотики, обычно применяемые при разведении мясных животных и птиц – нитрофуранов. Специалисты отметили, что подобная мера уже была принята в странах Евросоюза...»