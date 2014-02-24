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МТС попалась на крупном обмане клиентов
24 января 2017, вторник, 15:46 – ИА СОЧИ-24
ФАС провела расследование популярной рекламной кампании, выяснив,
что в ней сообщалась недостоверная информация о
стоимости комплекта оборудования "Спутникового ТВ МТС".
Тем самым компания вводила потребителей в заблуждение, нарушая закон "О рекламе".
Для рекламы МТС выбрала слоган "Оборудование за 0 рублей". Это заставляло
покупателей думать, что комплект предоставляется бесплатно. Слоган
распространялся в мае-июне 2016 года на федеральных и региональных телеканалах,
в наружной рекламе и других каналах коммуникации, сообщает пресс-служба ФАС
России.
Рассмотрев условия акции, сотрудники ведомства установили, что
комплект оборудования "Спутникового ТВ МТС" предоставляется платно.
И это не первый случай подобного обмана потребителей за последние годы.
"В августе
прошлого года мы рассматривали аналогичное дело в отношении Национальной
спутниковой компании, рекламировавшей цифровое телевидение "Триколор ТВ", -
заявил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров. Он подчеркнул, что
на данный момент условия акции МТС "Оборудование за 0 рублей" говорят о продаже
комплекта оборудования для получения услуг спутникового ТВ в рассрочку.
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