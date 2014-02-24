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Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"

19 января 2017, четверг, 12:15 – ИА СОЧИ-24

Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"
Мутко просит еще два миллиарда на "Зенит-Арену"

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко сообщил, что на приведение "Зенит-Арены" в соответствие со стандартами ФИФА к чемпионату мира 2018 года потребуется еще от полутора до двух миллиардов рублей. По его словам, необходимо достроить все периметры безопасности. "Для чемпионата мира нужно еще полтора-два миллиарда рублей. Для чемпионата Европы ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов", – цитирует Мутко РИА Новости. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 15:30
Беглый Янукович рвется поговорить о Майдане

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что Генеральная прокуратура отказывается допросить его по делу о Майдане. В преддверии назначенного на завтра, 20 января очередного судебного заседания в Киеве, Янукович дал большое интервью, в котором в очередной раз рассказал о своей невиновности...»

сегодня, 15:29
Российская модель трагически погибла на аттракционе

Модель из Барнаула Марина Яблочкина погибла на картинге в одном китайских парков аттракционов. Девушка скончалась после резкого столкновения со стеной...»

сегодня, 15:00
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Российскую столицу ждет очередное испытание на прочность. Спасатели предупреждают: на Москву надвигается снегопад...»

сегодня, 15:00
Что иностранцы думают о крещенских купаниях

С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»

сегодня, 14:59
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сегодня, 14:45
Новые подробности гибели десятков туристов под лавиной

Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»
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