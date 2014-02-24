Музей современной истории отметил 8 марта

8 марта 2017, среда, 21:44 – ИА СОЧИ-24



Музей современной истории отметил 8 марта

Музей современной истории России с размахом отметил Международный женский день. Посетителей ждали интересные тематические экскурсии, а на входе всем женщинам дарили эксклюзивные наборы ретро-открыток.Отмечать Международный женский день в Музее современнойистории России начали за несколько дней до праздника. 4 марта там прошел концертстипендиатов Фонда поддержки искусств "Арт-линия" и лауреатоввсероссийских и международных конкурсов. В сам праздник в Английском клубе музеяперед гостями выступили с концертной программой воспитанники БлаготворительногоФонда развития культуры, искусства и просвещения "Открытая сцена".В честь женского праздника в музее с аншлагом прошли экскурсионныесеансы по специальной, сниженной цене. Гости посетили тематическую экскурсию"Дом со львами на воротах", которая рассказывает об истории особняка наТверской, 21, архитектурных особенностях здания и традициях МосковскогоАнглийского клуба, располагавшегося в здании Музея с 1831 по 1917 годы.Много посетителей было и на экскурсионной программе "Женскоелицо России", во время которой можно было познакомиться с уникальными музейнымиколлекциями, посвященными выдающимся женщинам XX – начала XXI века, их роли вполитической, общественной и культурной жизни страны.В честь 8 марта музей преподнес всем посетительницамэксклюзивный набор ретро-открыток, выпущенных специально к празднику. В неговошли реплики открыток 1950-1960-х годов из коллекции музея.Отдел музея "Пресня" в Большом Предтеченскомпереулке пригласил на бесплатную тематическую экскурсию "Мамины хлопоты" длядетей с ограниченными возможностями. Ребята узнали, как менялись образ жизни иположение российской женщины в обществе, увидели ее домашние заботы в разныеисторические эпохи. Выполняя интерактивные задания, дети познакомились систорией предметов домашнего обихода.Известный краевед Денис Ромодин прочитал открытую лекцию"Интерьеры и быт московских квартир от конца XIX до конца XX века", на которойрассказал о том, как изменилась столичная квартира за прошедший век.В середине апреля 2017 года часть музея будет закрыта наремонт. В отремонтированных залах будет открыта уже новая экспозиция. Такжепосетители смогут осмотреть недавно открывшуюся экспозицию, посвященную историисовременности, которая охватывает период от перестройки до наших дней. Толькоздесь можно увидеть личные вещи защитников Белого дома, фрагмент настоящейбаррикады того времени, один из последних флагов СССР, снятый с Останкинскойтелебашни, пробитую в 1993 году пулями дверь из здания Верховного Совета,ручку, которой президент Владимир Путин подписал договор, воссоединивший Крым сРоссией, обтекатель с первой ракеты, запущенной с нового космодрома "Восточный"и многое другое.

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