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Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России

9 февраля 2017, четверг, 13:01 – ИА СОЧИ-24

Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
Муж "печенюшницы" Нуланд заявил об опасности России
Известный политолог и муж экс-сотрудницы Госдепа Виктории Нуланд, скандально прославившейся после истории с раздачей печенек на Майдане, предсказал катастрофу, которая грозит миру в ближайшее время. По мнению Роберта Кагана, Россия и Китай становятся все более влиятельными странами, а США, напротив, ослабляют свои позиции.
В своей статье "Скатываясь к Третьей мировой войне" политолог отмечает два нездоровых мировых тренда. Первый из них – это растущие амбиции и активность двух великих держав, таких как Россия и Китай, пишет Foreign Policy. Второй тренд – это ослабление воли демократического мира, что особенно проявляется в США, которые больше не могут сохранять лидирующие позиции на международной арене. "И два этих тренда сближаются", – предупреждает Каган. Как отмечает автор статьи, новый президент США Дональд Трамп, скорее всего, только ускорит наступление этого кризиса. Каган выразил сомнение, что американский лидер будет готов оказать сопротивление все более укрепляющемуся господству России и Китая. "Мы достигнем такого момента, когда существующий порядок рухнет, и мир погрузится в жестокую анархию, что происходило уже трижды за последние два столетия. Издержки от такого хаоса по количеству жертв и утраченного богатства, по потерянным свободам и надеждам будут умопомрачительные. Сколько нам осталось до мирового кризиса: три года или 15 лет? Неизвестно. Но нет сомнений, что мы уже встали на этот путь", – рассуждает автор. Напомним, супруга Роберта Кагана, Виктория Нуланд, активно участвовала в событиях на Украине в 2013-2014 годах, в частности, раздавала протестующим печенье во время Евромайдана. Позже она заявила, что делилась бутербродами, причем как с оппозицией, так и с бойцами спецподразделения "Беркут".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Опоздавший к вылету пассажир рейса DP413 Москва-Челябинск избил сотрудника авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково. Инцидент произошел в ночь с 9 на 10 февраля...»

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На юге Филиппин произошло землетрясение

В районе острова Минданао на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,7, передают "Аргументы и Факты"..»

сегодня, 21:16
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Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката "ХимПром". Годовой оборот сети составлял более двух миллиардов рублей...»

сегодня, 21:15
Траволте разрешили и запретили убивать людей

Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»

сегодня, 21:01
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