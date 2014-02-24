Муж-рогоносец зверски избил друга за секс с его женой
10 марта 2017, пятница, 09:43 – ИА СОЧИ-24
Муж-рогоносец зверски избил друга за секс с его женой
В Сеть попало видео жестокой драки, которая произошла между мужчиной и его лучшим другом в холле гостиницы. Причиной конфликта стала неверность жены одного из дебоширов. По информации очевидцев, мужчина узнал, что любимая изменяет ему с лучшим другом и решил немедленно выяснить отношения с соперником. Как видно на кадрах, муж-рогоносец жестоко избивает любовника жены, а сама изменщица в этот момент пытается их разнять, передает РЕН ТВ. В какой-то момент, мужчина чуть не задушил соперника, однако громкие крики женщины помешали ему это сделать. Когда конфликт накаляется до предела, в ситуацию вмешивается один из работников гостиницы и тоже пытается успокоить дерущихся.
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Бойцы Росгвардии задержали четырех злоумышленников из Удмуртии, обналичивших в банке около трех миллионов рублей с разных пластиковых карт. Ударившиеся в бега преступники высыпали пятитысячные купюры на проезжую часть...»
Американский телеведущий канала CNN Реза Аслан в рамках программы "Верующий" снял материал о представителях индуистской секты, практикующей каннибализм. Один из членов племени заставил журналиста попробовать кусочек человеческого мозга...»
Полиции пришлось вновь задержать Ильдара Дадина, буквально на днях освободившегося из тюрьмы. Активист решил провести одиночный пикет у здания ФСИН. Однако подготовился к акции Дадин плохо: он забыл дома паспорт и в итоге оказался в отделении, где устанавливают его личность...»