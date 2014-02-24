Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза

28 декабря 2016, среда, 22:15 – ИА СОЧИ-24



Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза

Житель Польши снял для дочери на видео волшебное появление Санта-Клауса. Он сделал это потому, что девочка начала сомневаться в существовании волшебника.Житель Польши Михал Могила снял видео появления Сантыв доме, чтобы доказать своей шестилетней дочке существование волшебника. Вместес девочкой отец установил в гостиной скрытую камеру, чтобы запечатлеть моментпоявления Санта-Клауса, а по-русски – Деда Мороза. Девочка была в восторге от увиденного и сноваповерила в существование Санты.

СОЧИ 24