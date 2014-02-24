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Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза

28 декабря 2016, среда, 22:15 – ИА СОЧИ-24

Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза
Мужчина доказал дочери существование Деда Мороза
Житель Польши снял для дочери на видео волшебное появление Санта-Клауса. Он сделал это потому, что девочка начала сомневаться в существовании волшебника.
Житель Польши Михал Могила снял видео появления Санты
в доме, чтобы доказать своей шестилетней дочке существование волшебника. Вместе
с девочкой отец установил в гостиной скрытую камеру, чтобы запечатлеть момент
появления Санта-Клауса, а по-русски – Деда Мороза. Девочка была в восторге от увиденного и снова
поверила в существование Санты. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 22:14
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о действиях ведомства в связи с новыми санкционными угрозами из США..»

вчера, 22:14
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На месте падения в Черном море самолета Минобороны Ту-154 продолжают работать спасатели. Они сообщили, что между этой катастрофой и трагедией самолета А-320 армянской авиакомпании Armavia 2006 года есть существенные совпадения...»

вчера, 22:14
Мать короля Бельгии сломала позвоночник

В Бельгии была госпитализирована мать короля Филиппа Паола..»

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Сотрудники МЧС были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи..»

вчера, 20:29
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