Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале



В московских аэропортах отменено 16 рейсов сегодня, 19:46 В московских аэропортах отменены 16 рейсов, еще 15 задержаны..»

Хакер украл "голые" фото у "несчастной миллионерши" сегодня, 19:30 Неизвестный взломал аккаунт жительницы Шотландии Джейн Парк, четыре года назад выигравшей миллион фунтов стерлингов в национальной лотерее. За интимные фотографии хакер потребовал выкуп...»

Законопроект о судебной экспертизе пройдет проверку сегодня, 18:58 Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»

Потерпевший фиаско Лукашенко повернется к России сегодня, 18:45 Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»



В Москве объявили экстренное предупреждение сегодня, 18:13 МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды..»

Арестованы водители-участники смертельного ДТП с детьми сегодня, 17:59 Суд заключил под стражу двух водителей, которые подозреваются в нарушении ПДД, повлекшем гибель троих детей..»

Почему Вороненков и Максакова не спали перед трагедией сегодня, 17:45 Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»

Церковь назвала суррогатное материнство унижением сегодня, 17:43 В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»