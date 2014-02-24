Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале
27 марта 2017, понедельник, 14:59 – СОЧИ-24
Мужчина получил страшное увечье в тренажерном зале
В Сети набирает популярность видеоролик, снятый в одном из тренажерных залов Индии. На опубликованных кадрах видно, как один из посетителей фитнес-клуба получает страшное увечье. Судя по всему, начинающий спортсмен выставил на тренажере слишком большой вес. В результате чего во время выполнения жима ногами одна из конечности мужчины прогнулась, и он получил вывих коленного сустава. В Facebook ролик посмотрели уже 90 миллионов раз.
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Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»