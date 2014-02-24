Мужчина расстрелял полицейских на востоке Москвы

Сотрудники правоохранительных органов столицы попали под обстрел при попытке задержать подозреваемого в совершении преступления. Мужчине удалось ранить одного из полицейских прежде, чем он был задержан, передает Life.ru.Пострадавший был госпитализирован. По данным РЕН ТВ, напал на сотрудников органов внутренних дел некий Константин Гурченко. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Американцы смоделировали последствия убийства избранного президента США Дональда Трампа во время инаугурации. На случай такой и других непредвиденных ситуаций в стране выберут так называемого "дежурного преемника"...»