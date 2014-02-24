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Мужчина с тесаком напал на прохожего на юге Москвы

21 января 2017, суббота, 13:13 – ИА СОЧИ-24

Мужчина с тесаком напал на прохожего на юге Москвы
Мужчина с тесаком напал на прохожего на юге Москвы

Во дворе одного из домов по Алма-Атинской улице на юге Москвы мужчина выбежал из подъезда и приставил тесак к шее прохожего, передает Life.ru. Очевидцы сообщили, что позже он в компании нескольких человек скрылся в том же подъезде. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работают экстренные службы города. Позже от столичных медиков поступила информация, что в больницу с Алма-Атинской улицы был доставлен мужчина с ножевым ранением, передает РИАМО.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Эффективность расходования бюджетных средств, выделенных на программу по введению дополнительных мест в школах, возьмет на контроль "Единая Россия". Речь об этом шла на дискуссионной площадке "Умная сила и культурное лидерство" в рамках работы XVI съезда партии...»

сегодня, 13:59
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сегодня, 13:30
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"Единая Россия" оценит качество работы многофункциональных центров не только на основе официальных отчетов, но и опросов населения. Вопрос улучшения деятельности МФЦ – один из приоритетных в программе партии, напомнила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая...»

сегодня, 13:29
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Американские СМИ продолжают интересоваться судьбой бывшего сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена, который был вынужден спасаться от преследования со стороны властей и нашел безопасное убежище в России..»

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Одним из своих первых указов после официального вступления в должность 45-й президент США Дональд Трамп подписал указ, который "облегчит бремя Obamacare" – реформы здравоохранения, начатой его предшественником Бараком Обамой..»
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