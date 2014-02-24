Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года

17 февраля 2017, пятница, 11:58 – ИА СОЧИ-24



Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года

В Китае 72-летний мужчина сделал операцию по смене пола. По словам Синь Юэ, он с детства стремился выглядеть как женщина, но на столь смелый шаг решился лишь в старости.Операция прошла в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, передает China Daily. Известно, что Синь Юэ вживили грудные импланты и сделали вагинопластику, благодаря которым он превратился из сильного пола в слабый. "Наконец-то я реализовал свое желание стать женщиной", – заявил пожилой китаец после многочасовой операции. Однако перед тем, как мечта Синь Юэ исполнилась, ему пришлось пройти немало испытаний. Так, китайца попросили выполнить ряд тестов и ответить более чем на тысячу вопросов, чтобы доказать докторам, что он действительно готов стать женщиной. Трансгендер рассказал, что был одним из трех сыновей, а его родители очень хотели иметь девочку. Вероятно, именно поэтому Синь Юэ и стремился одеваться в девичьи платья. Однако когда он вырос, то как всякий обычный человек, завел семью. Сейчас у Синь Юэ есть жена и дочь. При этом, семья китайца полностью поддержала его решение стать женщиной. Супруга Синь Юэ даже приехала вместе с ним на операцию. По словам женщины, со временем, их отношения с мужем из супружеских превратились в дружеские. "Теперь мы общаемся друг с другом как сестры", – сказала она.

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