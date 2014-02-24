Мужчина сделал операцию по смене пола в 72 года

В Китае 72-летний мужчина сделал операцию по смене пола. По словам Синь Юэ, он с детства стремился выглядеть как женщина, но на столь смелый шаг решился лишь в старости. Операция прошла в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун на юге Китая, передает China Daily. Известно, что Синь Юэ вживили грудные импланты и сделали вагинопластику, благодаря которым он превратился из сильного пола в слабый. "Наконец-то я реализовал свое желание стать женщиной", – заявил пожилой китаец после многочасовой операции. Однако перед тем, как мечта Синь Юэ исполнилась, ему пришлось пройти немало испытаний. Так, китайца попросили выполнить ряд тестов и ответить более чем на тысячу вопросов, чтобы доказать докторам, что он действительно готов стать женщиной. Трансгендер рассказал, что был одним из трех сыновей, а его родители очень хотели иметь девочку. Вероятно, именно поэтому Синь Юэ и стремился одеваться в девичьи платья. Однако когда он вырос, то как всякий обычный человек, завел семью. Сейчас у Синь Юэ есть жена и дочь. При этом, семья китайца полностью поддержала его решение стать женщиной. Супруга Синь Юэ даже приехала вместе с ним на операцию. По словам женщины, со временем, их отношения с мужем из супружеских превратились в дружеские. "Теперь мы общаемся друг с другом как сестры", – сказала она.
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Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»