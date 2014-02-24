Мужчина случайно предложил начальнику убить жену

Полиция американского штата Вашингтон задержала 42-летнего мужчину по подозрению в попытке организовать убийство собственной жены. К счастью, трагедии удалось избежать благодаря тому, что заказчик преступления попросту перепутал киллера со своим начальником. Как выяснилось позже, Джефри Лайтл задумал убийство жены после того, как с ней поссорился. После этого он отправил смс-сообщение киллеру по имени Шейн и заказал его услуги. При этом, Джефри предложил обставить убийство как несчастный случай или ограбление. В качестве оплаты заказчик пообещал киллеру половину от суммы страховки, размер которой составлял один миллион долларов, сообщает Daily News. "Помните, вы говорили, что можете помочь мне убить жену. Я планирую принять ваше предложение, страховку поделим на пополам", – написал мужчина. Кроме того, Джефри предложил наемному убийце расправиться и с его четырехлетней дочкой, чья жизнь была застрахована на 500 тысяч долларов. К счастью, злоумышленник перепутал отправителя и его сообщение пришло не киллеру, а его начальнику, который тут же обратился в полицию.Однако сам Джефри отрицает все обвинения в свой адрес. По словам мужчины, Шейн – это выдуманный персонаж, а текст сообщения он написал в состоянии аффекта после ссоры и драки с женой. Подозреваемый утверждает, что не собирался никому его отправлять – это случайно сделала за него четырехлетняя дочь. На данный момент, следователи ждут разрешения на обыск места жительства Джефри и изучение его телефона. Расследование преступления продолжается.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»