Мужчина удержал за волосы падавшую с 20-метровой высоты жену
7 февраля 2017, вторник, 12:43 – ИА СОЧИ-24
Мужчина удержал за волосы падавшую с 20-метровой высоты жену
В китайской провинции Шэньси местная жительница решила покончить с собой после семейного конфликта. К счастью, ее удалось спасти. В ролике, опубликованном South China Morning Post, видно, как мужчина держит жену за волосы, собранные в конский хвост. Самоотверженному китайцу удалось дождаться приезда полицейских. Его эмоциональная супруга зацепилась за выступающую из стены трубу, принявшую на себя часть ее веса, уточняет издание. Подоспевший офицер полиции Цзо Юй помог поднять женщину наверх, сообщает РИА Новости. "Если бы мы опоздали на несколько секунд, спасти ее, вероятно, было бы уже невозможно", – подчеркнул страж порядка.
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В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»