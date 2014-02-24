Мужчина умер после коктейля из "незамерзайки" и шампанского

29 декабря 2016, четверг, 17:14 – ИА СОЧИ-24



Мужчина умер после коктейля из "незамерзайки" и шампанского

В Пензенской области мужчина умер в результате отравления алкоголем. Мужчина устроил в организме коктейль из шампанского, "незамерзайки" и туалетной воды.Мужчина умер спустя 40 минут после того, как был доставлен в больницу. Расследованием происшествия займутся в Следственном комитете России, передает РИА Новости.

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