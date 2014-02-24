Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты

3 марта 2017, пятница, 14:16 – ИА СОЧИ-24



Мужчина выжил после двух ударов током и падения с 30-метровой высоты

Интернет-пользователи обсуждают шокирующую видеозапись, запечатлевшую невероятное спасение мужчины со "сверхспособностями". Молодой человек остался в живых после череды страшных событий, каждое из которых грозило ему неминуемой гибелью.Как утверждают свидетели происшествия, по не установленным пока причинам темнокожий мужчина оказался на линии электропередач высокого напряжения. Повиснув на проводах, он сначала получил два удара токомв 30 тысяч вольт, а затем упал с 30-метровой опоры ЛЭП.Каково же было удивление очевидцев, когда оказалось, что после всех страшных испытаний бедолага остался жив. На видео, записанном случайными зеваками, запечатлен как сам инцидент, так и его последствия.На кадрах ролика видно, что обожженный молодой человек, находясь в состоянии шока, не только подает признаки жизни, но и самостоятельно передвигается. По информации издания Daily Mail, он ничего не сломал, однако после падения с трудом сумел восстановить дыхание. Имя пострадавшего и место, где произошел инцидент, неизвестны. Судя по форме одежды мужчины, он является является сотрудником сервисной службы.Пользователи Сети недоумевают – как герою ролика удалось выжить после такого инцидента? Некоторые из них полагают, что этот человек наделен суперспособностями, а кто-то считает, что секрет спасения кроется в невероятном везении. В настоящее время ролик просмотрели более уже более четырех тысяч раз.Ранее сообщалось о чудесном спасении ученого, выжившего после падения в жерло вулкана. Как писали Dni.Ru, 60-летний аргентинский вулканолог Родольфо Альварес прибыл в Никарагуа, чтобы исследовать действующий вулкан Масая. Вместе с проводником он начал спускаться в жерло вулкана. Однако веревка оборвалась, и мужчины рухнули вниз. Отряд спасателей нашел бедолаг живыми, хотя и в обезвоженном состоянии из-за высокой температуры воздуха.

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