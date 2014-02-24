Мужчине стало плохо у гроба Доктора Лизы

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар..»

Корабли Королевского военно-морского флота Великобритании готовятся сопровождать российский тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Как сообщается, на своем обратном маршруте из Сирии судно готовится пройти мимо берегов Шотландии...»

Пресс-служба московского футбольного клуба "Спартак" официально объявила о переходе полузащитника сборной России Александра Самедова из "Локоматива"..»

Член террористической группировки "ИГ" (запрещена в России) 22-летний Курбан М. попытался ограбить столичный банк. Он угрожал кассирше поясом шахида и требовал отдать ему все деньги...»



Станцию московского метро эвакуировали до прибытия саперов сегодня, 13:00 На платформе станции Московского метрополитена "Новоясеневская" был обнаружен подозрительный предмет, передает "Интерфакс"..»



Три человека пострадали в ДТП с двумя грузовиками под Москвой сегодня, 12:58 На Калужском шоссе в районе поворота на поселок Ватутинки в Московской области столкнулись два легковых и два грузовых автомобиля, передает сетевое издание m24.ru..»



Самые опасные продукты на российских рынках сегодня, 12:45 Росстат назвал самые опасные продукты, которые можно найти на российских рынках. Повышенное внимание к товарам вызвано тем, что Роспотребнадзор в четыре раза сократил число проверок торговых точек...»