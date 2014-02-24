Мужчину задержали за стрельбу на юго-западе Москвы
21 января 2017, суббота, 10:13 – ИА СОЧИ-24
Мужчину задержали за стрельбу на юго-западе Москвы
Возле дома 10 по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов в воздух из сигнального оружия на базе пистолета Макарова. По предварительным данным, злоумышленником руководили хулиганские побуждения. "Также было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения", – цитирует агентство городских новостей "Москва" пресс-службу столичного главка МВД. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Сообщается, что в результате инцидента никто не пострадал.
Возле дома 10 по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов в воздух из сигнального оружия на базе пистолета Макарова..»
Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья...»
Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов...»
Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»
Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США...»
Возле дома 10 по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов в воздух из сигнального оружия на базе пистолета Макарова..»
Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья...»
Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов...»
Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»
Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США...»