

Мужчину задержали за стрельбу на юго-западе Москвы сегодня, 10:13 Возле дома 10 по Ленинскому проспекту на юго-западе Москвы сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчину, который совершил несколько выстрелов в воздух из сигнального оружия на базе пистолета Макарова..»

Что ждет Меланью Трамп вчера, 22:14 Несмотря на то, что официального звания "первая леди" не существует, в Америке это понятие шире, чем в других странах, и она играет очень важную роль в политической и социальной жизни страны. Официально первой леди США 20 января стала супруга 45-го президента страны Дональда Трампа Меланья...»

Трамп издал первый указ вчера, 22:13 Официально вступивший в должность президента США Дональд Трамп издал свой первый указ..»

Госдума разобрала "законодательные завалы" вчера, 22:01 Госдума седьмого созыва успешно разобрала "законодательные завалы", которые достались ей от предшественников, рассказал первый заместитель руководителя "Единой России" Андрей Исаев. При этом парламентариям удается сосредотачиваться на подробном обсуждении социально значимых документов...»



Почему обанкротился ведущий игрок рекламного рынка Москвы вчера, 21:45 Московские власти приняли решение расторгнуть договор с дочерним предприятием автодилера "Гема", которому дали право эксплуатировать рекламные конструкции в столице. ООО "ТРК", специализирующиеся на наружной рекламе, не смогло заплатить городу за эксплуатацию доверенных ему площадей...»

Трамп присягнул на двух Библиях вчера, 21:45 Эпоха правления первого темнокожего президента США Барака Обамы стала частью истории. Новый хозяин Белого дома, миллиардер и медиамагнат Дональд Трамп принял присягу и на четыре года вступил в права 45-го президента США...»

Последствия взрыва в Подмосковье попали на видео вчера, 21:29 В одной из квартир по улице Дмитриева в подмосковной Балашихе прогремел взрыв..»

Обама улетел с Капиталийского холма вчера, 21:16 После завершения торжественной церемонии официального вступления в должность 45-го президента США Дональда Трампа бывший хозяин Белого дома Барак Обама сел в вертолет и улетел..»