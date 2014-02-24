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Мужчины оказались в опасности перед Новым годом

28 декабря 2016, среда, 14:58 – ИА СОЧИ-24

Мужчины оказались в опасности перед Новым годом
Мужчины оказались в опасности перед Новым годом
Британские журналисты обнаружили неожиданную особенность в поведении женщин перед Новым годом. Оказалось, что в этот период дамы начинают судорожно искать в Сети ответы на вопросы "Как порвать с любимым" и "Стоит ли порвать с парнем".
На закономерность подобных запросов в интернете впервые обратил внимания блогер по имени Макс Бенвелл. Результаты своего исследования он опубликовал в виде диаграммы в Twitter. Cудя по картинке, женщины в принципе гораздо чаще задаются вопросом о разрыве отношений, однако перед новогодними праздниками они начинают делать это гораздо более активно. Возможно, таким образом барышни пытаются с нового года начать жизнь с чистого листа, но, судя по всему, не знают, как лучше это претворить в жизнь.    
Таким образом, перед праздниками все мужчины, состоящие в отношениях, находятся в потенциальной опасности – с ними могут порвать, а они будут даже не готовы к этому. "Если вы чей-то парень, будьте начеку", – предупреждает автор заметки в Mirror, решивший дополнить исследование Бенвелла.Журналист попытался выяснить, можно ли с помощью интернета получить дельный совет по поводу расставания. "Если вы проводите на работе, с друзьями или за сериалами больше времени, чем со своим партнером, это тревожный знак", – утверждал один из сайтов. "Его привычки, с которыми вы раньше мирились, начинают сводить вас с ума", – сообщал другой ресурс.Автор заметки пришел к выводу, что в Сети невозможно найти ответ на животрепещущий вопрос о том, как распознать намечающийся кризис, так как перечисленные признаки умирающих отношений очень размыты и вполне могут встречаться у тех пар, которые счастливы друг с другом.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»

сегодня, 17:31
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