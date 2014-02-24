|18 января, среда
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы
18 января 2017, среда, 18:44 – ИА СОЧИ-24
В документе говорится о том, что лица
мужского пола, имеющие средне-специальное образование, имеют преимущественное
право на зачисление в педагогические вузы на бюджетную основу без вступительных
испытаний для обучения по программам бакалавриата и магистратуры. Однако привилегия
будет актуальна лишь при условии отработки пяти лет в учебных
организациях среднего и дошкольного образования.
В пояснительной записке Чернышов
указывает, что школьникам, особенно мальчикам, не хватает мужского подхода к
воспитанию. Он отметил, что до 1917 года в российских школах было много
учителей-мужчин, но с каждым годом их в сфере образования становится все меньше.
"Необходимо пересмотреть взгляды
общества на учительский труд, сделав привычным в обыденном сознании людей утверждение,
что учить детей – не только женское занятие", – цитирует автора инициативы
агентство городских новостей "Москва". Чернышов считает, что увеличение числа
педагогов-мужчин укрепит механизм защиты учебного заведения как от внешних, так
и от внутренних угроз.
Депутат подчеркнул, что "однобокое
воспитание ребенка только педагогом-женщиной влечет за собой явные гендерные
перекосы". По его мнению, как минимум, такие предметы, как физкультура,
математика, история, физика и труд должны преподавать мужчины.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.