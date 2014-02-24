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Музыкант Михаила Круга умер при странных обстоятельствах
31 января 2017, вторник, 17:58 – ИА СОЧИ-24
Следователи установили, что погибший – Владлен Ясень, известный музыкант, баянист. В 1992 году он вошел в состав группы Михаила Круга "Попутчик", а в 2004 году выпустил свой сольный альбом. В последнее время занимался недвижимостью, открыв на Пхукете собственную фирму и арендовав там дом.Именно в этом доме в одной из комнат полицейские обнаружили его тело. В соседней комнате в бессознательном состоянии находилась супруга Влада. Как сообщает Phuket gazette, Елена Ясень обратилась за помощью в правоохранительные органы по телефону в 17:45 по местному времени."Нам пришлось привести ее в порядок, от нее сильно пахло алкоголем", – рассказал местный полицейский. Пострадавшая женщина до сих пор не смогла предоставить следователям каких-либо вразумительных объяснений произошедшего.
Отметим, что место трагедии выглядело очень странно: тело Влада лежало в необычной позе, а вокруг царил настоящий хаос. При этом стражи порядка заявили, что пока не могут сказать, была ли смерть россиянина преступлением, либо он погиб в результате несчастного случая.
"Мы обнаружили сухие пятна крови и кровавые следы внутри дома и у входа в него", – отметил представитель полиции.Он добавил, что труп мужчины лежал среди осколков керамической посуды на полу, опираясь лицом о край кровати. На его спине следователи обнаружили множество синяков и ушибов, а на ногах виднелись пятна крови.
При этом никаких следов взлома или грабежа в доме обнаружено не было.Медики установили, что мужчина был мертв по меньшей мере в течение 12 часов до приезда полицейских. "Нет никаких следов незаконного вторжения или ограбления", – пояснил страж порядка. "На данный момент мы не можем сказать, что именно произошло", – заключил он.Тем временем в российском посольстве в Таиланде также подтвердили смерть гражданина России, сообщает РИА Новости. "Мы получили официальное уведомление полиции о том, что в одном из домов в районе Ченг Тхале острова Пхукет было найдено тело 49-летнего гражданина России. К уведомлению была приложена копия российского паспорта погибшего", – заявил дипломат Владимир Соснов.
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