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Музыканты обратятся к Киеву с призывом
10 февраля 2017, пятница, 12:30 – ИА СОЧИ-24
Музыкальный телемарафон будет проходить одновременно на трех
студийных площадках. Музыкантов и гостей в Москве представит ведущий телеканала
"РЕН" Андрей Добров, в Донбассе – писатель и телеведущий Захар
Прилепин, в Санкт-Петербурге – ведущая Пятого канала – Ника Стрижак.Участие в концерте примут известные музыканты: Вадим
Самойлов, Дмитрий Ревякин и "Калинов мост", Алекcандр Ф. Скляр и "Ва-Банкъ",
Сергей Галанин и "СерьГа". Участие в благотворительной акции также подтвердили:
Вадим Степанцов и Бах!(-ыт-)Компот, группа "Кукрыниксы" Юлия Чичерина, Джанго,
"7Б", Пикник, Александр Чернецкий и "Разные Люди". В рамках телемарафона состоится телемост Москва – Донбасс -
Санкт-Петербург. Во время прямого эфира зрителям также будут представлены спецрепортажи
о гуманитарной катастрофе в Донбассе, рассказы главных свидетелей войны – детей
Донбасса, которые будут находиться в студии. Благотворительный марафон в прямом эфире – это новый этап
акции #хватитубивать. За три дня в социальных сетях этим хештегом поделились
тысячи человек, решивших не оставаться в стороне от проблемы. Они требуют немедленно прекратить боевые действия и спасти,
прежде всего, детские жизни. В числе участников много известных людей. Своими
снимками поделились Юлия Чичерина, Валерия и Иосиф Пригожин, Наргиз Закирова, Борис
Грачевский и другие.
Благотворительный
концерт состоится в пятницу, 10 февраля. Начало марафона в 23:00 по московскому
времени.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
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