МВФ отказался спасать Украину

9 февраля 2017, четверг, 17:14 – ИА СОЧИ-24



МВФ отказался спасать Украину

Международный валютный фонд (МВФ) обозначил свою позицию относительно финансовой помощи Украине. В организации заявили, что не планируют в ближайшее время выделять транши Киеву.Вопрос о выделении Украине денежных средств в объеме одного миллиарда долларов в течение последующих недель рассматриваться не будет, сообщили в МВФ. "План работы совета директоров фонда до 17 февраля не предусматривает предоставления денег", – говорится в материалах организации. При этом в сентябре в рамках четырехлетней программы помощи она приняла решение о выделении Киеву очередного транша в размере миллиарда долларов. Кроме того, в конце 2016 года фонд перечислил Украине 55 миллионов евро.Неопределенная ситуация складывается и с поддержкой со стороны Вашингтона. В прошлом месяце в Национальном банке Украины признались, что уже не надеются на финансовые вливания из США. При этом СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп готовит масштабную проверку всех средств, выделенных режиму Петра Порошенко за последние несколько лет. В издании RealClearDefense не исключили, что результаты окажутся весьма неприятными.По словам аналитиков, проблема кроется в низкой организации власти и чиновничьего аппарата, а также в тотальной коррупции, из-за чего немалая часть выделенных Вашингтоном средств могла уйти не по назначению. "Если ситуация на Украине не изменится, прагматичный Трамп и его советники могут признать Украину плохой целью для инвестиций и дистанцироваться от происходящих там процессов", – пишет RealClearDefense, добавляя, что Трамп может потребовать от Порошенко возврата денег.

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