Мясной конфликт Лукашенко с Россией получил продолжение
22 февраля 2017, среда, 09:01 – ИА СОЧИ-24
Мясной конфликт Лукашенко с Россией получил продолжение
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят. С конца января 2017 года и без того напряженные отношения России и Белоруссии осложнились так называемой мясной войной. По указу Россельхознадзора был введен запрет на поставки контрабандного мяса с ряда минских предприятий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с резкой критикой в адрес России, а заодно распорядился возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства Сергея Данкверта.Война с контрафактными белорусскими товарами началась еще три года назад, а теперь просто приобрела более выраженную форму, заявил Данкверт. "Если вы подаете декларацию, что это колбаса говяжья из Белоруссии (я этот пример Александру Григорьевичу Лукашенко приводил) и называется она говяжьей, а в ней содержится свинина... Ну зачем же людей обманывать? Так нельзя", – посетовал руководитель Россельхознадзора. По его словам, борьбу с контрабандой из Минска пытались вести мирным путем, но положительных результатов не получили, пишет газета "Известия". При этом Белоруссия заинтересована в торговых отношениях с Россией, уверен Данкверт."Заявления белорусского президента о том, что Белоруссия поставляет продукцию в 54 страны, а Россия – лишь одна из этих 54 стран, – все это блеф. Да, в эти 54 страны вы поставили 30 тонн молока, а нам – остальные 30 тысяч тонн. Для Белоруссии открыты все двери? Сильно сомневаюсь", – подчеркнул глава Россельхознадзора. И все же у Минска и Москвы есть перспективы для того, чтобы наладить экономические отношения. "Если Белоруссия примет решение что-то не поставлять – это их право. У нас простые требования: поставляйте продукцию безопасную и соответствующую тем документам, которые вы пишете", – заключил Данкверт.
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Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»