На борту Boeing в Екатеринбурге произошло ЧП

Самолет Boeing 767 с 335 пассажирами на борту, который должен был вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово на Пхукет, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Во время разгона пилоты услышали хлопок со стороны правого двигателя и приняли решение прервать взлет при помощи экстренного торможения. В Росавиации отметили, что экипаж принял верное решение, передает URA.Ru. После остановки пассажиров высадили, а воздушное судно эвакуировали с места происшествия. Тем не менее, работа аэропорта оказалась осложнена. Следственный комитет начал проверку по факту произошедшего.
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Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»
Депутат Верховной рады Украины от фракции "Батькивщина" Александра Кужель плеснула стакан воды в лицо своего коллеги из Радикальной партии Игоря Мосийчука. Инцидент произошел во время съемок программы Шустер LIVE при обсуждении проекта бюджета на 2017 год...»
Отец Варвары Карауловой раскритиковал вынесенный его дочери приговор Московского военного окружного суда. По его словам, он сотрудничал со следствием при условии, что бывшая студентка философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова пройдет по делу в качестве свидетеля...»
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала решение Верховной рады об исключении Надежды Савченко из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы. Дипломат напомнила о там, как бывшая летчица попала в ПАСЕ...»
Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад...»