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На борту Ту-154 была "особая" ситуация

29 декабря 2016, четверг, 13:45 – ИА СОЧИ-24

На борту Ту-154 была "особая" ситуация
На борту Ту-154 была "особая" ситуация
Начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России генерал-лейтенант Сергей Байнетов рассказал о радиообмене с пилотом падающего Ту-154. Во время разговора он понял, что на борту лайнера была "особая" ситуация.
Генерал-лейтенант отметил, что "особая ситуация была в течение десяти секунд". "Я не могу сказать вам про закрылки и другие вещи, которые мы услышали", – заявил он.По его словам, межведомственная комиссия не исключает, что причиной трагедии мог стать теракт, так как "могло быть механическое воздействие". "Теракт необязательно связан со взрывом. (Поэтому. – Прим. ред.) ни одну из этих версий мы не отрицаем", – заявил Байнетов. 
Отметим, что на время работы комиссии полеты Ту-154 будут приостановлены, сообщает ТАСС. Тем не менее выводить из эксплуатации эти самолеты не будут, так как они "хорошо себя зарекомендовали, с ними проводятся грамотные ремонтные работы в соответствии с графиком". Также министр транспорта Максим Соколов отметил, что техника на борту упавшего Ту-154 работала нештатно. "Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", – цитирует Соколова RT. Сбербанк в качестве поддержки родственников погибших согласился списать кредиты с семей жертв авиакатастрофы. "Решение Сбербанка было принято буквально накануне нашей пресс-конференции. Сразу после ее завершения я проведу переговоры с руководителями других банков. Эта позиция будет тоже доведена до родственников погибших", – рассказал Соколов. Замминистра обороны Николай Панков между тем отметил, что одной из ключевых задач сейчас является возрождение ансамбля имени Александрова. "Мы хотим не только почтить память погибших, но и смотреть в будущее. Будем говорить, как возродить ансамбль. Конечно, трудно заменить известных на весь мир артистов, но мы все же надеемся, что мы сможем возродить ансамбль", – сказал Панков. Напомним, ранее Сергей Байнетов рассказал, что межведомственная комиссия рассматривает семь версий крушения Ту-154. "В начале работы было более 15 версий", – отметил генерал-лейтенант. "Количество версий сузилось после анализа бортовых накопителей", – заключил он.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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