На борту Ту-154 могла сработать взрывчатка

25 декабря 2016, воскресенье, 16:00 – ИА СОЧИ-24



На борту Ту-154 могла сработать взрывчатка

Только после того, как специалисты установят все обстоятельства крушения самолета Ту-154 Министерства обороны в акватории Черного моря, можно будет с уверенностью говорить о причинах катастрофы. Однако уже сейчас эксперты выдвигают предположения, и теракт среди них находится не на последнем месте.На данный момент среди основных версий причин крушения Ту-154 теракт не фигурирует. Однако некоторые, опираясь на опыт расследования предыдущих трагедий, уверены, что ситуация может измениться."Так было после страшной трагедии в августе 2004 года, когда в небе взорвались сразу два самолета – Ту-134 и Ту-154. Тогда потребовалось несколько часов, чтобы из маловероятной версия теракта превратилась в "рабочую". А чтобы признать диверсией катастрофу на Синаем потребовалось полтора месяца. Хотя с самых первых дней официальные лица и России, и Египта заверяли нас, что бомбы на борту не было", – напомнил специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц. Он считает, что если на борту Ту-154 могла появиться бомба, то произошло это не на военном аэродроме Чкаловский, а после посадки в аэропорту Сочи. В наземные службы мог внедриться террорист, который и осуществил всю операцию. "Я не утверждаю, я говорю лишь о том, что такую версию нужно рассматривать, а не отметать. Пока этот "спящий агент", если он существует, не подложил еще одну бомбу в еще один самолет", – заметил журналист.Действительно, пронести и спрятать взрывное устройство на самолет для осведомленного человека, которого не будут досматривать, представляет собой не самую сложную задачу. "Для того, чтобы самолет разлетелся в воздухе, достаточно 200 граммов тротила в банке из-под колы", – заметил летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов."У экипажа не было никакой информации о каких-то неисправностях отдельных систем или двигателей. В противном случае, если такая информация была бы, летчик по инструкции развернулся бы, произвел посадку на аэродроме вылета""В данной ситуации можно говорить о том, что, видимо, что-то все-таки на борту было. Потому что просто так самолеты не падают, аварийно не садятся", – добавил Анатолий Кнышов. Никаких сигналов ни от автоматики, ни от пассажиров самолета и его экипажа, возможно не поступило к наземным случаям из-за взрыва на борту, считает он."Это слишком подозрительно, что самолет после взлета в наборе высоты, это буквально несколько десятков минут, пропадает с экранов радара", – цитирует "Коммерсантъ" летчика-инструктора Андрея Красноперова. "Ситуация, возможно, схожа с трагедией в Шарм-эш-Шейхе (крушение пассажирского лайнера Airbus 321 в результате теракта. – Прим. ред.), там тоже после взлета прошло совсем немного времени", – добавил он. "Самолет, как и в Шарм-эш-Шейхе, моментально потерял скорость и просто упал в штопорное положение, то есть неуправляемое. В этом случае летчик просто при такой перегрузке, которая в этом случае случается, не только не мог доложить диспетчеру, но и включить сигнал бедствия был не в состоянии", – подчеркнуло летчик. Версию теракта подтверждают и данные о разлете обломков, и показания о скорости и высоте непосредственно вовремя катастрофы. В противном случае экипаж успел бы среагировать и либо уйти на экстренную посадку, либо передать сообщение о нештатной ситуации.Как писали Dni.ru, самолет Ту-154 Минобороны начал свой маршрут с подмосковного аэродрома "Чкаловский", а в Сочи приземлялся на дозаправку и техосмотр. Самолет пропал с радаров в 05:40 мск, спустя 20 минут после вылета из сочинского аэропорта. Обломки лайнера спустя несколько часов были найдены в акватории Черного моря.

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