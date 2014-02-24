На что живет Михаил Горбачев

2 марта 2017, четверг, 08:15 – ИА СОЧИ-24



На что живет Михаил Горбачев

Сегодня, 2 марта Михаилу Горбачеву исполнилось 86 лет. В последнее время экс-президент СССР неважно себя чувствует и редко появляется на публике. Dni.Ru выяснили, на что живет пенсионер Горбачев, удается ли ему сейчас зарабатывать деньги и почему он решил продать свой дом в Германии.Интерес к материальному положению представителей власти непропадает никогда. Не составляют исключения и бывшие руководители. Чем и засчет чего живут они сейчас, смогли ли накопить достаточный капитал длябезбедной жизни на пенсии? Отмечающий сегодня свой день рождения МихаилГорбачев ассоциируется у граждан страны, в первую очередь, с перестройкой ипопытками реформирования СССР. К чему привела его деятельность на посту первогои последнего президента великой страны хорошо известно. Горбачев стал последнимпредставителем высшей власти Советского Союза, именно при нем государствоперестало существовать и распалось.ЗОЛОТО ПАРТИИИзвестно, что после правления Горбачева богатая странаосталась с огромным долгом, за время нахождения его у власти золотой запас СССРуменьшился в 10 раз, а внешний государственныйдолг вырос почти в три раза. В связи с этим в 90-е годы в прессе появиласьверсия огромных хищений в экономике страны и причастности к ним генсека КПСС. Дескать,Горбачев и его верные друзья похитили и тайком вывезли за границу "золотопартии" – резервы СССР в валюте и драгоценностях в размере 11 миллиардовдолларов.Но как не была горяча эта, по большей части, выдуманнаяжурналистами тема, она так и осталась одной из советских легенд. Ниследственным органам, ни независимым исследователям не удалось выйти на след"золота партии", которое, якобы, до сих пор хранится в зарубежныхбанках. Кстати, в 1992 году экс-президент СССР был допрошен следователемГенеральной прокуратуры по делу о финансах КПСС, но никакого результата этотдопрос не принес. Так что, предположения о том, что Михаил Горбачев сталсказочно богат после ухода в отставку, не выдерживают никакой критики.НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТНа сегодня единственным официально подтвержденным доходомэкс-президента СССР является его пенсия по старости, а именно 40 минимальныхразмеров оплаты труда – 702 440 рублей. За годы, прошедшие после отставки,Горбачев, конечно же, заработал немало. В 1990 году он был удостоен Нобелевскойпремии мира (около 1 миллиона долларов).Годом позже экс-президент Советского Союзасоздал некоммерческую организацию "Горбачев-Фонд" для проведенияисследований социальных, экономических и политических проблем российской имировой истории. Несмотря на то, что фонд позиционирует себя как неприбыльнаяорганизация, его президент Михаил Горбачев, вероятно, работает там вот ужепочти 27 лет отнюдь не на общественных началах.ЗВЕЗДА РЕКЛАМЫДо последнего времени Михаил Горбачев читал лекции вроссийских и зарубежных институтах и университетах. Его гонорары неафишировались, но, можно предположить, что они были немалые – опыт ипопулярность Горбачева до сих пор востребованы в образовательной среде.Впрочем, как выяснилось, не только там, но и в рекламном бизнесе.Можно толькогадать, ради чего снимался известный политик в рекламе Pizza Hut, Louis Vuitton и железных дорог Австрии, но рекламные ролики с егоучастием набирали на видеохостингах миллионы просмотров. Гонорары за участие врекламе известных личностей могут доходить до нескольких миллионов долларов, носколько заработал Горбачев, снявшись в роликах пиццы, чемоданов и поездов, доподлиннонеизвестно.ШОУМЕНВ 2004 году последний советский лидер получил престижную музыкальнуюпремию "Грэмми". Горбачев участвовал в записи музыкальной сказкиПрокофьева "Петя и волк", а такжеее продолжения "Волк и Петя". Компанию Михаилу Сергеевичу составилиБилл Клинтон, Софи Лорен и Российский национальный оркестр.Помимо этого, Горбачев снимался в художественных идокументальных фильмах, был членом жюри популярного проекта "Минутаславы" на Пером канале, выпустил музыкальный диск "Песни дляРаисы" и написал несколько десятков книг. В собственности Горбачева послеотставки находились подмосковная дача и квартира в Москве. Несколько лет назад назад стало известно, что элитную квартиру Горбачева на улице Косыгина купил за 15 миллионов рублей композитор Игорь Крутой. ПРОЩАЙ, ГЕРМАНИЯ?Казалось бы, что при таких источниках доходов жизнь МихаилаГорбачева на пенсии должна быть безбедной, но за несколько дней до своего86-летия политик решил продать свой дом на юге Германии. Трехэтажную17-комнатную виллу площадью 600 квадратных метров и огромный земельный участок экспертыоценивают в 7 миллионов евро. Когда-то Горбачев даже жил здесь некоторое время,прогуливаясь в тишине по дорожкам около живописного озера. Последний разместные жители видели президента СССР в баварском парке три года назад.

СОЧИ 24