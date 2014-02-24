На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
9 февраля 2017, четверг, 22:16 – ИА СОЧИ-24
На дизайнера напал хулиган из машины с номерами АМР
Дизайнер и арт-директор Константин К. сообщил, что на Малой Дмитровке в Москве на него напал мужчина, вышедший из автомобиля Toyota с номерами АМР. По его словам, злоумышленник катался по тротуарам. Константин снимал происходящее на видео. Заметив это, мужчина вышел из автомобиля и якобы набросился на него. "На меня сейчас на Малой Дмитровке напал мужчина из машины, катающейся по тротуарам", - цитирует дизайнера РЕН ТВ. Оппонент решил, что нарушителем является Константин. "Я тебя сейчас сдам в полицию. За то, что ты меня, гражданского человека, снимаешь, паскудник паршивый! Как тебе не стыдно? – возмутился он. – Ты молодой человек, а ведешь себя как последний подонок!" После этого мужчина сел в автомобиль и уехал. По информации из открытых источников, машина с этими номерными знаками была замечена в нарушениях правил дорожного движения, в частности в выезде на трамвайные пути и проезде под знак "Въезд запрещен". "По факту данного нарушения ПДД в органы внутренних дел никаких заявлений пока не поступало. Полиция проводит проверку и выясняет обстоятельства выложенной в интернете видеозаписи", – цитирует представителя пресс-службы столичной Госавтоинспекции ТАСС.
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