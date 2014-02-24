На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
28 декабря 2016, среда, 15:29 – ИА СОЧИ-24
На дне Черного моря нашли тело 18-го погибшего при крушении Ту-154
Члены поисково-спасательного отряда в Черном море смогли обнаружить на дне еще одно тело погибшего в результате крушения Ту-154 Минобороны. Кроме того, спасатели нашли фрагмент фюзеляжа и части компьютера."Поднимаем обломки – часть фюзеляжа с двумя иллюминаторами и шестеренки", – сообщил Life.ru источник, знакомый с ситуацией. По неофициальным данным, найдено уже 18 тел жертв трагедии.
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Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»