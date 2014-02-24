На дочь Трампа напали в самолете

Дочь избранного президента США Дональда Трампа Иванка подверглась нападению в самолете. Неизвестный набросился на нее на борту лайнера, который готовился к вылету в аэропорту Нью-Йорка. Инцидент произошел сразу же после того, как Иванка Трамп и ее дети заняли свои места в самолете. Неизвестный подошел к ней и буквально набросился с оскорблениями. При этом основной темой негодования нарушителя порядка стала политическая позиция ее отца.Неизвестный начал кричать, что Дональд Трамп уничтожает США и поэтому, по его мнению, семейству президента не место среди сограждан на борту одного самолета. Дебошир посчитал, что Иванка и ее дети должны летать на семейном лайнере.Примечательно, что дочь Трампа не отреагировала на провокацию и не стала вступать в конфликт. Девушка спокойно продолжила рисовать с детьми, а буйного пассажира вывели из самолета, передает TMZ. Отметим, что Иванка Трамп была одним из руководителей предвыборного штаба ее отца Дональда в ходе гонке за кресло президента США. Мультимиллардеру удалось одержать победу с незначительным перевесом над представительницей демократов Хиллари Клинтон несмотря на то, что все социологические опросы предсказывали триумф последней.После победы Трампа в США в течение нескольких дней вспыхнули акции протеста. Многие были несогласны с итогом выборов, однако никто не смог предоставить весомых аргументов за отмену победы мультимиллиардера.
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Соседка ушедшего из жизни в Москве в возрасте 80 лет внука Сталина Евгения Джугашвили уверяет, что он часто водил к себе молодых девушек. Однако другой сосед покойного утверждает, что Джугашвили жил тихо...»
Пользователи социальных сетей обратили внимание на удивительно сдержанную реакцию столичного водителя, ставшего очевидцем взрыва на станции метро "Коломенская". Более того, сидящая рядом с ним женщина лишь через 15 секунд после происшествия спокойным тоном сказала: "Это был взрыв, Коль"...»