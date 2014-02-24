На Эльбрусе спасатели вытащили из расщелины раненого альпиниста
3 января 2017, вторник, 12:30 – ИА СОЧИ-24
На Эльбрусе спасатели вытащили из расщелины раненого альпиниста
Сотрудникам МЧС на Эльбрусе удалось извлечь из расщелины альпиниста. По предварительным данным, пострадавший отделался легкими ушибами и ссадинами в результате падения.Альпиниста доставили в медпункт. "Спортсмен живой, в сознании, медики осмотрят его и в случае необходимости направят в ближайшую районную больницу", – сообщил источник Life.ru в экстренных службах.
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