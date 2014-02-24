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На фиолетовой ветке метро случилось новое ЧП
27 декабря 2016, вторник, 19:30 – ИА СОЧИ-24
В столичном метро
вечером 27 декабря произошел сбой в работе фиолетовой ветки. Пассажирам предлагалось для
проезда вдоль станций северного участка пользоваться наземным транспортом.В
18:20 мск на официальной странице московского метро с Twitter было опубликовано сообщение о том, что
на Таганско-Краснопресненской
линии по техническим причинамувеличены интервалы движения поездов от Планерной
до Октябрьского поля. Через
восемь минут уже не было движения поездов от Планерной до Спартака. В обратную
сторону поезда шли с увеличенными интервалами. В
18:30 вышел твит о том, что из-за отсутствия движения на северном участке линии
на вход закрыты станции Планерная и Сходненская. Службы метрополитена в это
время усиленно работали, чтобы восстановить движение поездов.Вскоре
появилось сообщение, что движение от Котельников до Спартака
осуществляется штатно. В 19:02 сообщили, что движение на северном участке линии
будет восстановлено в ближайшее время. Уже в 19:05 вышла информация о том, что "все ранее закрытые
станции на вход открыты для пассажиров". "Службы метрополитена сработали
слаженно и оперативно в восстановлении движения на северном участке
Таганско-Краснопресненской линии", – передает московское метро в Twitter.
Как показывает статистика, на Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки ЧП происходят с печальной регулярностью.
Напомним, 21 декабря на станции метро "Выхино" фиолетовой ветки в Москве пассажир погиб жуткой смертью, упав под прибывающий поезд.В результате падения на рельсы пассажир скончался на месте от полученных травм.
Утром 8 июля 2016 года на станции "Выхино" произошел пожар. Сначала загорелся силовой кабель, а затем огонь перекинулся на окружающую обстановку. Это происшествие стало причиной настоящего транспортного коллапса. Движение поездов между станциями "Котельники" и "Кузьминки" на какое-то время было прекращено. В подземных переходах скапливались огромные очереди, отчаявшиеся пассажиры штурмовали автобусы и такси.
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