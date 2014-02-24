ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

На Киевском шоссе случилась массовая авария

26 января 2017, четверг, 18:30 – ИА СОЧИ-24

На Киевском шоссе случилась массовая авария
На Киевском шоссе случилась массовая авария

На Киевском шоссе недалеко от Санкт-Петербурга произошла массовая авария. По предварительным данным, в результате ДТП поврежденными оказались сразу 20 автомобилей.На место происшествия прибыли экстренные службы города. Одним из участников ДТП оказался водитель маршрутного такси, передает Life.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:01
Названа стоимость стены на границе Мексики и США

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл сообщил, что аналитикам удалось подсчитать примерную стоимость строительства стены на границе с Мексикой..»

сегодня, 21:46
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак

Беженец из Гамбии утонул средь бела дня в канале Венеции из-за равнодушия наблюдавших за его мучениями людей. Никто из очевидцев происшествия даже не попытался спасти утопающего...»

сегодня, 21:44
Трамп подмочил рейтинг PornHub

Политические волнения в США, связанные с женскими маршами против Трампа, привели к изменениям рейтинга одного из популярных ресурсов. Резко снизилось число посещений известного порносайта PornHub...»

сегодня, 21:30
Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»

сегодня, 21:15
Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак

Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»

сегодня, 21:13
В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури

В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури..»

сегодня, 20:31
Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

Таксист, 26 января напавший на женщин с двухлетним ребенком в Москве, отпущен под подписку о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело...»

сегодня, 20:30
Airbus A321 из Женевы час кружил над Москвой

В Шереметьево приземлился самолет Airbus A321 из Женевы, который в течение часа был вынужден кружить над воздушной гаванью..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:01
Названа стоимость стены на границе Мексики и США

Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконнелл сообщил, что аналитикам удалось подсчитать примерную стоимость строительства стены на границе с Мексикой..»

сегодня, 21:46
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак

Беженец из Гамбии утонул средь бела дня в канале Венеции из-за равнодушия наблюдавших за его мучениями людей. Никто из очевидцев происшествия даже не попытался спасти утопающего...»

сегодня, 21:44
Трамп подмочил рейтинг PornHub

Политические волнения в США, связанные с женскими маршами против Трампа, привели к изменениям рейтинга одного из популярных ресурсов. Резко снизилось число посещений известного порносайта PornHub...»

сегодня, 21:30
Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста

Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»

сегодня, 21:15
Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак

Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»

сегодня, 21:13
В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури

В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури..»

сегодня, 20:31
Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу

Таксист, 26 января напавший на женщин с двухлетним ребенком в Москве, отпущен под подписку о невыезде. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело...»

сегодня, 20:30
Airbus A321 из Женевы час кружил над Москвой

В Шереметьево приземлился самолет Airbus A321 из Женевы, который в течение часа был вынужден кружить над воздушной гаванью..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.