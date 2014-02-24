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На кого стали чаще учиться россияне
31 декабря 2016, суббота, 14:58 – ИА СОЧИ-24
IT-технологии
Уже давно известно, что гуманитарные профессии, такие как юрист и журналист, медленно, но верно исчезают из рейтингов самых востребованных и высокооплачиваемых должностей. Работодатели теперь требуют навыки более прикладного характера."Информационные технологии (ИТ) – одна
из наиболее быстро развивающихся отраслей. Изменения в этой отрасли задают
новые технологии и практики фактически
для всех отраслей экономики. Проектирование, транспортировка, управление
ресурсами, маркетинг, управление людьми – все эти и многие другие области
изменяются под воздействием ИТ", – говорится в аналитике инновационного центра "Сколково".Вслед за быстроразвивающейся отраслью растут, во-первых, инвестиции в нее, а во-вторых, число профессий для дальнейшего трудоустройства, которые раньше нельзя было даже представить. Самыми перспективными в этой отрасли считаются разработчики ПО, архитекторы информационных систем, дизайнеры и даже проектировщики нейроинтерфейсов. Также компании заинтересованы в расширении влияния технологий на быт человека, поэтому разработчики сейчас требуются в частности для создания приложений на мобильные устройства, планшеты и даже часы. Отметим, что средняя зарплата разработчика Android составляет в среднем составляет 110 тысяч рублей в месяц.При этом системный администратор получает в среднем от 72 до 90 тысяч рублей в зависимости от контролируемой операционной системы. Специалисты в сфере информационной безопасности получают около 90 тысяч рублей, а ведущий программист 1С – около 130 тысяч рублей в месяц.
МенеджментРынок труда за последние годы переполнился "управленцами", "менеджерами среднего звена" и прочими схожими профессиями. Пик популярности и востребованности этих кадров давно прошел.Тем не менее, с развитием IT-технологий появляется необходимость в людях, которые будут контролировать высокотехнологичное производство. На смену управленцам корпоративным приходят менеджеры "виртуальные". В связи с этим факультеты менеджмента в России до сих пор пользуются огромной популярностью. "Если раньше системы управления
выглядели как пирамиды со множеством
уровней среднего менеджмента, то сейчас пирамиды становятся "плоскими",
работникам все больше делегируется,
увеличивается свобода принятия решений, а некоторые компании вообще
экспериментируют с работой без начальников. Главными задачами менеджмента
в будущем будет поиск механизмов распределенного управления: возможностей
формировать, координировать и оценивать распределенные мобильные команды
специалистов под конкретные проекты", – считают аналитики "Сколково".Наиболее перспективными направлениями в менеджменте считаются существующий уже долгое время персональный бренд-менеджмент и только зарождающийся Social Media Management (SMM). Многие студенты и выпускники факультетов, так или иначе связанных с медиа, начинают работать именно в сфере управления группами в социальных сетях. Опыт работы с такими сайтами у молодого поколения уже "в крови", и они хорошо чувствуют целевую аудиторию социальной сети, так как сами являются ее составляющей.
Строительство и робототехникаНе теряет актуальность и одна из самых консервативных профессий – строитель. " В типовом и индивидуальном строительстве постепенно начинают применяться новые материалы, обеспечивающие повышенный комфорт, экологичность и экономичность эксплуатации", – считают аналитики "Сколково". В связи с этим процесс создания квартиры или здания постоянно модернизируется.Эксперты отмечают, что вскоре в обязанности строителей войдет создание системы "умного дома", 3D-печать и цифровое проектирование производства. Также массовый интерес к строителям появится из-за необходимости реконструировать обветшалые здания. Стоит отметить развитие такой смежной отрасли, как робототехника и машиностроение. "Сейчас происходит возрождение интереса к робототехнике, связанное
с резким удешевлением технологий
производства роботов. Согласно исследованию Cisco, количество домашних
роботов в городах удваивается каждые
9 месяцев", – считают в "Сколково"."Мировой старт
развития робототехники пришелся на период упадка российской промышленности, поэтому большинство компаний в сфере робототехники – это представители крупнейших иностранных концернов
и предприятий", – отмечают эксперты. Добавим, что в 2018 году на базе Томского государственного университета пройдет мировой чемпионат по робототехнике, который дополнительно привлечет интерес абитуриентов к этой сфере.
"Прикладные" профессииЕще одной достойной альтернативой гуманитарным профессиям в последнее время стали наиболее прикладные профессии – от автомехаников до слесарей, от сантехников до поваров. Студенты все чаще отказываются следовать стереотипам о необходимости высшего образования и поступают в профессиональные техникумы и колледжи.По данным сайта trud.ru, средняя заработная плата автомеханика в декабре 2016 года составляет 50 тысяч рублей. Отметим, что всего два года назад эта сумма в среднем находилась на уровне 39 тысяч рублей."Будущие "технари" и медики, как правило, имеют широкие возможности получения в процессе учебы практических навыков и умений, что важно для успешного трудоустройства по окончании вуза. В МФТИ, к примеру, свыше 60% студентов в течение учебного года проходили подготовку на базовых кафедрах, организованных вузом совместно с работодателями", – сообщает "Эксперт".
МедицинаЕще одной популярной среди студентов профессией является медицина. Как отмечает "Эксперт", в последнее время все чаще практикуется целевой прием в соответствующие учебные заведения. "Если в экономических вузах целевой прием – это скорее редкость (в среднем 2% от зачисленных), то в технических и тем более в медицинских вузах эта практика широко распространена (9% и 29% соответственно)", – сообщают аналитики.Отметим, что 28 декабря глава Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский рассказал о развитии системы целевого приема на медицинские факультеты. "Готовить медицинские кадры необходимо адресно, по потребностям каждого региона, непрерывно повышая квалификацию врачей на протяжении всей их трудовой деятельности", – цитирует "Парламентская Газета" Валерия Рязанского."Важно развивать целевой прием в медицинских вузах, что позволит эффективно закрывать дефицит кадров в регионах", – пояснил сенатор.Отметим, что в российских вузах именно медицина больше всего привлекает иностранных абитуриентов. "Сегодня эта доля в медицинских вузах составляет 12,7%", – сообщают аналитики RAEX."Медицина активно сращивается с биотехнологической
отраслью в вопросах фармакологии и создания пересаживаемых тканей и органов. При диагностике, лечении и протезировании будут использоваться различные
типы роботов и киберустройств.
Генетический код – это не сложнейший
набор нуклеиновых кислот, а амбулаторная карта на всю жизнь", – прогнозируют развитие отрасли эксперты "Сколково".
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