На месте крушения Ту-154 нашли другой самолет

Сотрудники МЧС обнаружили в акватории Черного моря на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны. Рядом с ним нашли авиационные бомбы. На месте трагедии спасатели обнаружили немецкий самолет без носовой части, сообщает Life.ru. Рядом с ним нашли три снаряда ФАБ-100. Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна после ликвидации снарядов."В морской акватории в районе пляжа Знание, что находится в Адлерском районе, сотрудники МЧС нашли авиационные бомбы и немецкий самолет времен Великой Отечественной войны. В ближайшее время станет ясно, что делать с находками", – заявил источник в правоохранительных органах.Между тем ансамбль Росгвардии посвятил свое первое выступление в Израиле артистам, ставшим жертвами катастрофы. "В конце прошлого года разбился самолет Ту-154 с пассажирами на борту – ансамблем песни и пляски имени Александрова. Все они погибли. Этот концерт мы посвящаем их памяти", – цитирует РИА Новости руководителя коллектива генерал-майора Виктора Елисеева. Напомним, что трагедия над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Лайнер Минобороны Ту-154 направлялся на сирийскую авиабазу "Хмеймим". На борту находились 92 человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
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Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили первое тело погибшего...»
Кремль готовится отпраздновать скорую победу в Молдавии, пишет влиятельная британская газета The Financial Times. Как отмечает издание, триумф Москвы предвещает недавняя встреча президента России Владимира Путина и недавно избранного главы Молдавии Игоря Додона...»