На месте пожара в Мытищах нашли два тела

16 января 2017, понедельник, 13:16 – ИА СОЧИ-24



На месте пожара в Мытищах нашли два тела

Ранним утром 16 января в помещении шиномонтажа на Волоколамском шоссе в подмосковных Мытищах произошел пожар. К его тушению привлекались 26 человек и восемь единиц техники. После ликвидации возгорания сотрудники экстренных служб обнаружили тела 19-летней девушки и 33-летнего мужчины, передает телеканал "360". Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

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