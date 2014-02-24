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На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"

19 января 2017, четверг, 17:44 – ИА СОЧИ-24

На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"
На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"
Обнаруженный сотрудниками МЧС на дне Черного моря, на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны (ВОВ) оказался сбитым американским бомбардировщиком. На поверхность был поднят один из двигателей двухмоторной машины.
Американский самолет
"Бостон" Б-3 времен ВОВ обнаружили в декабре 2016 года в районе Сочи.
Это случилось после крушения Ту-154.
По предварительным данным, лайнер
состоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП).
Предположительно, он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября
1942 года.
На поверхность со дна моря был
поднят один из двигателей двухмоторного самолета. "По его маркировке удастся
точно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшую
судьбу экипажа", – цитирует источник, знакомый с ходом поисковой операции, "Интерфакс".
Как писали Dni.ru, рядом с самолетом нашли три авиационных снаряда ФАБ-100.
Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна после
ликвидации снарядов.
Ранее сообщалось, что
в Москве состоялись церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолета
Ту-154. Основные мероприятия прошли на Федеральном мемориальном военном
кладбище в Мытищах. Проститься с погибшими пришли сотни человек, а очередь в
зал траурных церемоний развернулась на десятки метров.
Напомним, что трагедия
над Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Лайнер Минобороны Ту-154
направлялся на сирийскую авиабазу "Хмеймим". На борту находились 92
человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и глава
благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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