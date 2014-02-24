На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"

19 января 2017, четверг, 17:44 – ИА СОЧИ-24



На месте трагедии Ту-154 найден сбитый "американец"

Обнаруженный сотрудниками МЧС на дне Черного моря, на месте крушения лайнера Ту-154 самолет времен Великой Отечественной войны (ВОВ) оказался сбитым американским бомбардировщиком. На поверхность был поднят один из двигателей двухмоторной машины.Американский самолет"Бостон" Б-3 времен ВОВ обнаружили в декабре 2016 года в районе Сочи.Это случилось после крушения Ту-154.По предварительным данным, лайнерсостоял на вооружении 63-го бомбардировочного авиаполка (63 БАП).Предположительно, он потерпел крушение при взлете с аэродрома Адлера 15 ноября1942 года.На поверхность со дна моря былподнят один из двигателей двухмоторного самолета. "По его маркировке удастсяточно установить ее принадлежность, обстоятельства катастрофы и дальнейшуюсудьбу экипажа", – цитирует источник, знакомый с ходом поисковой операции, "Интерфакс".Как писали Dni.ru, рядом с самолетом нашли три авиационных снаряда ФАБ-100.Бомбы затрудняют подъем самолета, его можно будет достать со дна послеликвидации снарядов.Ранее сообщалось, чтов Москве состоялись церемонии прощания с погибшими в катастрофе самолетаТу-154. Основные мероприятия прошли на Федеральном мемориальном военномкладбище в Мытищах. Проститься с погибшими пришли сотни человек, а очередь взал траурных церемоний развернулась на десятки метров.Напомним, что трагедиянад Черным морем произошла 25 декабря 2016 года. Лайнер Минобороны Ту-154направлялся на сирийскую авиабазу "Хмеймим". На борту находились 92человека, в том числе журналисты, артисты ансамбля имени Александрова и главаблаготворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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