На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты
23 марта 2017, четверг, 18:31 – ИА СОЧИ-24
На месте убийства Вороненкова розовый Чебурашка зазывал в салон красоты
В центре Киева недалеко от отеля, рядом с котором был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков, появился неизвестный в костюме розового Чебурашки. Он зазывал местных жителей в салон красоты. Судя по всему, организаторы акции решили воспользоваться тем, что люди столпились на месте убийства, чтобы раздать как можно больше рекламных листовок. Спустя минуту представителя салона красоты прогнали. Ролик был опубликован на YouTube.
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»