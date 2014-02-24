На МКАД аварийно сел вертолет (видео)

Вертолет Robinson совершил аварийную посадку на северо-востоке МКАД. Видео с места происшествия опубликовано в Сети. Инцидент произошел на 98-м километре внешней стороны кольцевой дороги. Движение на данном участке перекрыто.По данным МЧС, винтокрылая машина приземлилась на обочину, в 10 метрах от проезжей части. Во время инцидента вертолет выполнял коммерческий рейс. Возгорания и пострадавших в результате происшествия нет. По предварительным данным, винтокрылая машина была вынуждена совершить посадку из-за обледенения лопастей. "Во время полета над МКАД пилот вертолета Robinson выявил обледенение на лопастях, после чего принял решение совершить посадку на обочину", – рассказали ТАСС в правоохранительных органах столицы.В настоящее время на месте работают спасатели. Все обстоятельства аварийной посадки устанавливаются.
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Россияне должны стать хозяевами в собственном доме, городе, стране. "Единая Россия" делает для этого все необходимое, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике. Александр Сидякин представил XVI съезду итоги работы дискуссионной площадки, которая так и называлась – "Быть хозяином в собственном доме". Нововведения, предложенные "ЕР", коснутся, прежде всего, программы расселения из аварийного жилья, долевого строительства, благоустройства городов и строительства дорог...»