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На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком

12 января 2017, четверг, 16:46 – ИА СОЧИ-24

На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком
На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком

На внешней стороне 23-го километра МКАД, недалеко от Каширского шоссе, произошло крупное ДТП: два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком. По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек.Сервис "Яндекс.Пробки" сообщает, что в районе ДТП образовался затор. На месте происшествия работают экстренные службы города, передает сетевое издание m24.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»

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Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»

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сегодня, 16:59
Могучему Путину дали необычное прозвище

Владимир Путин провел встречу с бывшим главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым. Российский лидер признался, что занятия самбо и дзюдо помогают ему выдерживать высокий рабочий темп, а экс-губернатор назвал президента perpetuum mobile ("вечный двигатель")...»

сегодня, 16:46
На МКАД две легковушки столкнулись с грузовиком

На внешней стороне 23-го километра МКАД, недалеко от Каширского шоссе, произошло крупное ДТП: два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком..»

сегодня, 16:44
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сегодня, 16:43
"Украинец" Илья Муромец развеселил Совфед

Чиновники Минобороны Украины внесли изменения в статью Википедии о русском богатыре Илье Муромце, поменяв место его рождения с России на свою страну. Такой поступок, по мнению первого зампреда комитета Совета федерации по обороне и безопасности Франца Клинцевича, говорит о непреодолимом желании киевских властей утвердить свое историческое первородство...»

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Это имя дарит своей обладательнице чрезмерную активность, высокую эмоциональность и завидное упрямство. Порой это доставляет Татьяне множество серьезных жизненных проблем...»
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