На МКАД неизвестные на машине похитили девушку

На МКАД в районе Каширского шоссе днем 29 декабря была похищена девушка. Неизвестные насильно посадили ее в автомобиль марки Daewoo Nexia бежевого цвета и увезли в неизвестном направлении, передает агентство городских новостей "Москва".Для поимки преступников в городе был введен план "Перехват". Подробности происшествия устанавливаются.
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»
Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»