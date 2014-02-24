На МКАД неизвестные на машине похитили девушку

29 декабря 2016, четверг, 17:30 – ИА СОЧИ-24



На МКАД неизвестные на машине похитили девушку

На МКАД в районе Каширского шоссе днем 29 декабря была похищена девушка. Неизвестные насильно посадили ее в автомобиль марки Daewoo Nexia бежевого цвета и увезли в неизвестном направлении, передает агентство городских новостей "Москва".Для поимки преступников в городе был введен план "Перехват". Подробности происшествия устанавливаются.

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