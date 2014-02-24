На Московской бирже приостановлены торги

На фондовом рынке Московской биржи приостановлены торги. Сбой произошел в 14:34 мск. "Причины уточняются", – пояснили в пресс-службе организации. Возобновлены торги были в 15:20. В это время система стала доступна для снятия ранее выставленных заявок, передает "Газета.ru".
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Эксперты бьют тревогу: социально-экономическое неравенство в мире стало угрожающе большим. Восемь богатейших людей мира обладают таким же состоянием, как половина населения нашей планеты – 3,6 миллиарда человек...»