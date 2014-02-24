На Москву обрушилась метель

После непродолжительной оттепели в столицу вернулась зима. В понедельник, 27 марта, на мегаполис обрушилась метель. Снег шел всю ночь, затем, после недолгой паузы, возобновился днем. За ночь в городе выпало более трети месячной нормы осадков. Как сообщили в Росгидромете, мокрый снег будет идти в Москве еще двое суток, передает ТАСС. Кроме того, на столицу надвигаются морозы, в ночь с 31 марта на 1 апреля столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. Однако уже днем 1 апреля начнется потепление. Дневные температуры по Москве и Подмосковью будут в пределах 7-10 градусов выше нуля.
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Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
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Профессиональное сообщество и представители правоохранительной системы 28 марта обсудят будущее независимых экспертных организаций. Круглый стол, посвященный этой теме пройдет в Торгово-промышленной палате России...»
Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»