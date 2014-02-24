На отца десяти детей из Зеленограда завели дело о побоях
19 января 2017, четверг, 11:44 – ИА СОЧИ-24
На отца десяти детей из Зеленограда завели дело о побоях
Возбуждением уголовного дела для отца семейства, в котором живут десять приемных детей, закончилось разбирательство о следах побоев. Синяки на теле малолетнего ребенка заметили работники детского сада еще 10 января. Малыш рассказал, что побои ему нанес отец. Ребенка доставили в медицинское учреждение. Впоследствии все десять несовершеннолетних детей были изъяты из семьи органами опеки и попечительства Москвы. На этом ответственные службы не остановились. "В отношении мужчины, подозреваемого в причинении телесных повреждений малолетнему ребенку, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей "Побои", – цитирует РИА Новости представителя московского главка МВД России.
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С каждым годом в стране растет количество желающих отдать дань традиции и окунуться в крещенскую прорубь с ледяной водой. Оказывается, священный ритуал кажется привлекательным не только россиянам, но и иностранцам, которые с удовольствием делятся своими мыслями по этому поводу...»
Белорусское Министерство по чрезвычайным ситуациям опубликовало на YouTube социальный ролик ведомства. В нем эпичные спасатели помогают попавшим в беду гражданам: вытаскивают их из-под завалов, спасают от пожара и так далее...»
"Очевидно, что при сегодняшних ценах на нефть и принятого решения не тратить дополнительные нефтегазовые доходы мы можем с уверенностью говорить о возможности покупки валюты на рынке", – рассказал вице-премьер России Игорь Шувалов в интервью изданию Bloomberg..»
Постоялец итальянского отеля Rigopiano di Farindola, в котором оказались заживо погребены под лавиной десятки туристов, рассказал, как ему удалось пережить трагедию. Тем временем спасатели приступили к ликвидации последствий обвала снега и уже обнаружили тело первого погибшего...»