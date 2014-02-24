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На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой

25 марта 2017, суббота, 18:29 – СОЧИ-24

На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой
На похоронах Вороненкова объявили о концерте Максаковой
Во время церемонии похорон Дениса Вороненкова его соратник экс-детутат Госдумы Илья Пономарев сделал несколько громких заявлений. По словам политика, через несколько дней Мария Максакова даст концерт в Киеве.
"Мария Максакова не планирует возвращаться в Россию, она хочет остаться на Украине. 31 марта у Маши здесь будет концерт", – ответил Пономарев на вопрос о возможном возвращении оперной дивы в Россию.Стоя у гроба Вороненкова экс-депутат пообещал отомстить за смерть соратника. "Российские спецслужбы достали "предателя". Мы обязательно отомстим", – заявил Пономарев.После похорон оппозиционный политик ожидаемо намекнул на причастность России к убийству Дениса Вороненкова. "Я думаю, что это тот случай, когда мы точно знаем, кто стоит за этим убийством вплоть до конкретных фамилий. Могут быть нюансы, но, думаю, здесь расследование будет не очень долгим, скорее, чтобы убедиться в том, что мы принимаем изначально", – цитирует Пономарева Life.ru. Также с речью у гроба Вороненкова выступила его вдова. "Он был рад, что Украина его приняла и дала ему возможность остаться, потому что его преследовали. Преследовали несправедливо. Но к сожалению, юридическая чистота пребывания полностью омрачена беспределом", – заявила Мария Максакова.После этого певица поблагодарила своего покойного мужа. "Спасибо тебе, что был рядом", – произнесла Максакова, обняв лежащего в гробу Вороненкова. Как писали Dni.Ru, Дениса Вороненкова похоронили в Киеве на Зверинецком кладбище. На церемонию прощания с экс-депутатом Госдумы пришли около ста человек. Мария Максакова, целуя мужа в последний раз, произнесла: "Я любила его каждую минуту". Мать и сестра Вороненкова похороны проигнорировали.
Бывший парламентарий был убит 23 марта в центре украинской столицы. Киллер выстрелил в Вороненкова несколько раз – раны оказались смертельными. Экс-депутат умер мгновенно.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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