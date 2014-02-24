ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

На покупку алкоголя введут новые ограничения

18 января 2017, среда, 21:45 – ИА СОЧИ-24

На покупку алкоголя введут новые ограничения
На покупку алкоголя введут новые ограничения
Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет.
Кроме того, Минздрав считает необходимым ужесточить ограничительные меры по
борьбе с курением. В частности, проект предлагает ввести запрет на продажу
алкоголя и табака через интернет.
Разработчики стратегии ЗОЖ до 2025 года уверены, что эти и другие подобные
меры позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных
заболеваний. Также Минздрав предлагает ряд механизмов формирования у наших
соотечественников приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим
нагрузкам, передает ТАСС.
На сегодняшний день в России смертность от
основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности
населения. В тексте стратегии сообщается, что высокие показатели смертности
связаны в первую очередь с курением, употреблением алкоголя, отсутствием
рационального питания и недостаточной физической активности.
Как писали Dni.ru, российские власти планируют расширить список документов, предъявляемых
продавцу при приобретении спиртных напитков. Согласно проекту постановления
правительства, 31 марта 2017 года в перечень документов, с помощью которых
можно покупать алкоголь, будет включено водительское удостоверение. По
словам экспертов, инициатива облегчит жизнь покупателям, а также продавцам и
ретейлерам, теряющим из-за таких инцидентов около 1% продаж.Напомним, что при
покупке алкоголя гражданин может предоставить российский или заграничный паспорт,
временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина,
военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в
России, удостоверение беженца.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В центре Москвы насмерть замерз мужчина

Бездомный мужчина замерз насмерть в центре столицы..»

сегодня, 22:00
Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться..»

сегодня, 21:45
На покупку алкоголя введут новые ограничения

Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»

сегодня, 21:31
Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность..»

сегодня, 21:13
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus

Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»

сегодня, 20:46
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»

сегодня, 20:45
На юго-западе Москвы ограбили ломбард

Вечером 18 ноября на юго-западе Москвы произошло ограбление ломбарда..»

сегодня, 20:13
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 22:16
В центре Москвы насмерть замерз мужчина

Бездомный мужчина замерз насмерть в центре столицы..»

сегодня, 22:00
Джордж Буш-старший попал в реанимацию

Состояние Джорджа Буша-старшего начало стремительно ухудшаться..»

сегодня, 21:45
На покупку алкоголя введут новые ограничения

Минздрав России разработал проект стратегии здорового образа жизни (ЗОЖ) до 2025 года. В числе прочего в нем предлагается введение запрета на продажу алкоголя гражданам моложе 21 года, тогда как сейчас запрет действует для лиц до 18 лет...»

сегодня, 21:31
Названы первые указы Трампа

Пресс-секретарь избранного президента США Дональда Трампа рассказал, какими будут первые указы главы государства после вступления в должность..»

сегодня, 21:13
Киллеры бросили машину после расстрела бизнесмена на Lexus

Стражи порядка обнаружили Mercedes, на котором преступники скрылись после расстрела бизнесмена Леонида Нувахова на Шмитовском проезде в центре Москвы. Автомобиль был брошен в одном из дворов на территории Северо-Западного округа столицы...»

сегодня, 20:46
"Двойники" Кадырова вымогали деньги у бизнесмена

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о "вопиющем" случае вымогательства денег у сургутского бизнесмена. По словам политика, двое мошенников имитировали его голос в телефонном разговоре с предпринимателем...»

сегодня, 20:45
На юго-западе Москвы ограбили ломбард

Вечером 18 ноября на юго-западе Москвы произошло ограбление ломбарда..»

сегодня, 20:13
Раскрыта личность расстрелянного в Москве бизнесмена

Полицейские установили, что мужчина, на которого было совершено покушение в центре столицы, на Шмитовском проезде, занимается предпринимательством и является владельцем нескольких торговых компаний...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.