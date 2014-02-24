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На покупку алкоголя введут новые ограничения
18 января 2017, среда, 21:45 – ИА СОЧИ-24
Кроме того, Минздрав считает необходимым ужесточить ограничительные меры по
борьбе с курением. В частности, проект предлагает ввести запрет на продажу
алкоголя и табака через интернет.
Разработчики стратегии ЗОЖ до 2025 года уверены, что эти и другие подобные
меры позволят существенно сократить показатели смертности от неинфекционных
заболеваний. Также Минздрав предлагает ряд механизмов формирования у наших
соотечественников приверженности к здоровому питанию и регулярным физическим
нагрузкам, передает ТАСС.
На сегодняшний день в России смертность от
основных неинфекционных заболеваний составляет 68,5% от общей смертности
населения. В тексте стратегии сообщается, что высокие показатели смертности
связаны в первую очередь с курением, употреблением алкоголя, отсутствием
рационального питания и недостаточной физической активности.
Как писали Dni.ru, российские власти планируют расширить список документов, предъявляемых
продавцу при приобретении спиртных напитков. Согласно проекту постановления
правительства, 31 марта 2017 года в перечень документов, с помощью которых
можно покупать алкоголь, будет включено водительское удостоверение. По
словам экспертов, инициатива облегчит жизнь покупателям, а также продавцам и
ретейлерам, теряющим из-за таких инцидентов около 1% продаж.Напомним, что при
покупке алкоголя гражданин может предоставить российский или заграничный паспорт,
временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина,
военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в
России, удостоверение беженца.
Источник:
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