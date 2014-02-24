На пустыре в Москве нашли присыпанный землей труп

На пустыре неподалеку от садоводческого товарищества "Лесные дали" на территории Новой Москвы было обнаружено присыпанное землей тело, передает РЕН ТВ. Сообщается, что 38-летний мужчина в ноябре 2016 года приехал на заработки в столицу и числился пропавшим без вести. По предварительным данным, на трупе зафиксированы повреждения. Проводится проверка.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»
Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил одобренные депутатами поправки в регламент о законах, требующих нормативных актов. Председатель нижней палаты парламента полагает, что они приведут к более кропотливой работе над законопроектами, которая позитивно скажется на их качестве и реализации...»
Суд признал 36-летнего жителя города Череповца в Вологодской области виновным в причинении смерти по неосторожности и назначил наказание в виде одного года исправительных работ с удержанием 5% заработка в пользу государства, передает Flashnord..»
В Москве полиция задержала 32-летнего мужчину, подозреваемого в краже позолоченной статуи феи-бухгалтерши из парка в Сокольниках. По предварительной оценке, стоимость скульптуры составляет три миллиона рублей...»